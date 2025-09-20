Peintures de Plougoumelen Chapelle Saint-Thuriau – Hameau de Lestréviau Plougoumelen

Peintures de Plougoumelen Chapelle Saint-Thuriau – Hameau de Lestréviau Plougoumelen samedi 20 septembre 2025.

Peintures de Plougoumelen 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Thuriau – Hameau de Lestréviau Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition propose des pentures de Plougoumelen vue par ses peintres: un paysage, un monument, ou autres…

Chapelle Saint-Thuriau – Hameau de Lestréviau Lestréviau, 56400 Plougoumelen Plougoumelen 56400 Lestréviau Morbihan Bretagne 0297241183 https://amischapellelestreviau.fr/ https://paroisses-pays-auray.fr/patrimoine/ La chapelle de petite taille date du XVIème siècle. La statue de la Vierge et l’enfant (XVIème) et une statue de St Thuriau (XVème) sont en bois polychrome. Les écrits les plus anciens évoquant cette chapelle remontent à 1633.

Une particularité: c’est l’une des rares chapelles de la région à avoir gardé un sol en terre battue. en bord de route

L’exposition propose des pentures de Plougoumelen vue par ses peintres: un paysage, un monument, ou autres…

@G.Masson