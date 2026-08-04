Peintures d’Evelyne HENRY et Marc BROUDIC Salle Fontaine Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

Peintures d’Evelyne HENRY et Marc BROUDIC

Salle Fontaine Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-10 13:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Du 4 au 10 août, la salle Fontaine place Sainte-Anne à Trégastel accueillera une exposition réunissant deux artistes de l’association Art Trégor.

Evelyne Henry y présentera un ensemble d’œuvres réalisées au pastel sec, une technique qu’elle maîtrise avec sensibilité et finesse.

Ses créations invitent le visiteur à découvrir un univers tout en nuances, où la lumière et les couleurs occupent une place essentielle.

À ses côtés, Marc Broudic dévoilera ses aquarelles, reconnues pour leur délicatesse et leur maîtrise technique, ainsi que plusieurs réalisations en vannerie, témoignant de son savoir-faire artisanal et de sa passion pour les matières naturelles.

Cette exposition est une belle occasion de rencontrer deux artistes aux univers complémentaires, de découvrir des techniques variées et d’échanger autour de leur démarche artistique. .

Salle Fontaine Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00

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English :

L’événement Peintures d’Evelyne HENRY et Marc BROUDIC Trégastel a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose