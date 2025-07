Peintures du patrimoine de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay

Peintures du patrimoine de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay mardi 8 juillet 2025.

Peintures du patrimoine de Montreuil-Bellay

Rue Porte Saint-Jean Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-07-08

Chaque été, la ville de Montreuil-Bellay vous invite à découvrir gratuitement une programmation artistique qualitative et éclectique dans l’enceinte de l’Hôpital Saint-Jean, ancienne chapelle désacralisée située rue Porte Saint-Jean.

Le peintre Montreuillais Lode Van Poucke sera accompagné de trois artistes ligériens, Daniel Piolet, Francine Texier et Christian Pinon. Ils exposeront des représentations du patrimoine architectural et naturel de la ville.

PRECISIONS HORAIRES

Du 08/07 au 03/08/2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Fermé le lundi. .

Rue Porte Saint-Jean Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60

English :

Every summer, the town of Montreuil-Bellay invites you to discover a high-quality, eclectic artistic program free of charge in the grounds of the Hôpital Saint-Jean, a former desecrated chapel on rue Porte Saint-Jean.

German :

Jeden Sommer lädt die Stadt Montreuil-Bellay Sie ein, kostenlos ein qualitativ hochwertiges und eklektisches Kunstprogramm auf dem Gelände des Hôpital Saint-Jean, einer ehemaligen, entweihten Kapelle in der Rue Porte Saint-Jean, zu entdecken.

Italiano :

Ogni estate, la città di Montreuil-Bellay vi invita a scoprire un programma artistico di qualità ed eclettico, gratuito, nel parco dell’Hôpital Saint-Jean, un’ex cappella sconsacrata in rue Porte Saint-Jean.

Espanol :

Cada verano, la ciudad de Montreuil-Bellay le invita a descubrir gratuitamente un programa artístico ecléctico y de calidad en el recinto del Hôpital Saint-Jean, antigua capilla desacralizada de la rue Porte Saint-Jean.

L’événement Peintures du patrimoine de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2025-05-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME