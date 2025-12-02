Peintures Esti Levy Galerie de Pontaillac Royan

Peintures Esti Levy

Galerie de Pontaillac 12 av Émilie Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-02

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-02

Artiste confirmée, Esti Levy peint depuis plus de quarante ans. Ancien élève des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier de Yankel, Esti Levy réalise un travail en évolution constante, qui oscille entre l’Abstraction et la Figuration.

.

Galerie de Pontaillac 12 av Émilie Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 93 21 81 galeriedepontaillac@gmail.com

English :

An established artist, Esti Levy has been painting for over forty years. A former student of the Beaux-Arts de Paris, in Yankel?s studio, Esti Levy?s work is constantly evolving, oscillating between Abstraction and Figuration.

German :

Esti Levy ist eine etablierte Künstlerin, die seit über vierzig Jahren malt. Esti Levy war Schülerin der Pariser Kunsthochschule im Atelier von Yankel. Ihre Arbeiten entwickeln sich ständig weiter und bewegen sich zwischen Abstraktion und Figuration.

Italiano :

Artista affermato, Esti Levy dipinge da oltre quarant’anni. Ex studente delle Beaux-Arts di Parigi, nello studio di Yankel, il lavoro di Esti Levy è in costante evoluzione e oscilla tra astrazione e figurazione.

Espanol :

Artista consagrada, Esti Levy lleva más de cuarenta años pintando. Antigua alumna de Bellas Artes en París, en el estudio de Yankel, la obra de Esti Levy está en constante evolución, oscilando entre la Abstracción y la Figuración.

L’événement Peintures Esti Levy Royan a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Royan