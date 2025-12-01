Peintures et dessins Christine Roques Petit Office Agon-Coutainville

Peintures et dessins Christine Roques

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 09:30:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-19

Exposition de peintures et dessins par Christine Roques au Petit Office. .

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 80 46 38 81 roques.chr@gmail.com

