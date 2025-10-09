PEINTURES ET DESSINS DE DANIEL GAY Sainte-Croix-Vallée-Française
Exposition des peintures et dessins de Daniel Gay, ouvert jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h, et dimanche de 10h à 13h.
Exposition ouvert jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et dimanche de 10h à 13h.
Vernissage samedi 11/10, à 12h. .
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie embrinsdufourapain@gmail.com
English :
Exhibition of paintings and drawings by Daniel Gay, open Thursday, Friday and Saturday from 10am to 12pm, and Sunday from 10am to 1pm.
German :
Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen von Daniel Gay, geöffnet Donnerstag, Freitag und Samstag von 10-12 Uhr und Sonntag von 10-13 Uhr.
Italiano :
Mostra di dipinti e disegni di Daniel Gay, aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00, e domenica dalle 10.00 alle 13.00.
Espanol :
Exposición de pinturas y dibujos de Daniel Gay, abierta jueves, viernes y sábado de 10.00 a 12.00 horas, y domingo de 10.00 a 13.00 horas.
