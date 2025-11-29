Peintures et dessins Stephy et Terry Mélissa Hunawihr
Peintures et dessins Stephy et Terry Mélissa Hunawihr samedi 29 novembre 2025.
Peintures et dessins Stephy et Terry Mélissa
31 Grand Rue Hunawihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Exposition de peintures et dessins en mémoire de Mélissa disparue trop tôt.
Hommage à Mélissa;
A travers cette exposition de peintures, Stephy et Tery tentent de mettre
en lumière une manière de garder vivante la mémoire de Mélissa disparue
bien trop tôt.. .
31 Grand Rue Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
English :
Exhibition of paintings and drawings in memory of Mélissa, who passed away too soon.
German :
Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen in Gedenken an die viel zu früh verstorbene Melissa.
Italiano :
Mostra di dipinti e disegni in memoria di Mélissa, scomparsa troppo presto.
Espanol :
Exposición de pinturas y dibujos en memoria de Mélissa, fallecida demasiado pronto.
L’événement Peintures et dessins Stephy et Terry Mélissa Hunawihr a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr