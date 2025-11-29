Peintures et dessins Stephy et Terry Mélissa

31 Grand Rue Hunawihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Exposition de peintures et dessins en mémoire de Mélissa disparue trop tôt.

Hommage à Mélissa;

A travers cette exposition de peintures, Stephy et Tery tentent de mettre

en lumière une manière de garder vivante la mémoire de Mélissa disparue

bien trop tôt.. .

31 Grand Rue Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Exhibition of paintings and drawings in memory of Mélissa, who passed away too soon.

German :

Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen in Gedenken an die viel zu früh verstorbene Melissa.

Italiano :

Mostra di dipinti e disegni in memoria di Mélissa, scomparsa troppo presto.

Espanol :

Exposición de pinturas y dibujos en memoria de Mélissa, fallecida demasiado pronto.

L’événement Peintures et dessins Stephy et Terry Mélissa Hunawihr a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr