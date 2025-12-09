Peintures et linogravures de Christine Rannou Bibliothèque Saint-Agathon
Bibliothèque 3 Rue des Écoles Saint-Agathon Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-09 16:30:00
fin : 2026-01-30 19:00:00
2025-12-09
Exposition d’œuvres animalières et naturalistes de la plasticienne costarmoricaine. .
Bibliothèque 3 Rue des Écoles Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 72 53
L’événement Peintures et linogravures de Christine Rannou Saint-Agathon a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol