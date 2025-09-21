Peintures et Paysages au fil du chemin des Oratoires Église Saint-Didier Avignon

Peintures et Paysages au fil du chemin des Oratoires Dimanche 21 septembre, 16h30 Église Saint-Didier Vaucluse

35 places maximum. Prévoir des chaussures de marches. RDV devant l’église de Saint-Didier

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Balade commentée

Avec Stéphanie Collet, cheffe de projet Pays d’art et d’histoire

Pour clôturer les journées du patrimoine en beauté, Stéphanie Collet vous propose de partir découvrir ou redécouvrir les paysages Saint-Didierois en empruntant le chemin des oratoires. Ces 14 petits édifices renferment des peintures ou des bas-reliefs illustrant des scènes de la vie du Christ, y avez-vous déjà prêté attention ? Le 15e oratoire, lui, est devenu le séminaire de Sainte-Garde, où la balade fera halte pour visiter l’exposition de l’artiste chinois Ji Dahai, qui présentera personnellement ses œuvres.

Église Saint-Didier Place Saint-didier, 84000 Avignon, France

