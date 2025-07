Peintures et sculptures contemporaines Place du petit enfer Luc-sur-Mer

Peintures et sculptures contemporaines Place du petit enfer Luc-sur-Mer vendredi 8 août 2025.

Peintures et sculptures contemporaines

Place du petit enfer Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-08 10:30:00

fin : 2025-08-14 22:00:00

2025-08-08

Une grande exposition d’une centaine d’œuvres peintures de Annie Dion et de sculptures de Marc Habarnau à la Galerie du Petit Enfer.

Cotations certifiées par un expert en Art agree

Site a-dion.artistescotes.com

Site a-dion.artistescotes.com .

Place du petit enfer Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 85 99 47 47 Adion289@orange.fr

English : Peintures et sculptures contemporaines

A major exhibition of one hundred paintings by Annie Dion and sculptures by Marc Habarnau at Galerie du Petit Enfer.

Quotations certified by an Art agree expert

Site: a-dion.artistescotes.com

German : Peintures et sculptures contemporaines

Eine große Ausstellung von 100 Gemälden von Annie Dion und Skulpturen von Marc Habarnau in der Galerie du Petit Enfer.

Von einem Kunstsachverständigen beglaubigte Notierungen

Website: a-dion.artistescotes.com

Italiano :

Una grande mostra di un centinaio di dipinti di Annie Dion e di sculture di Marc Habarnau alla Galerie du Petit Enfer.

Quotazioni certificate da un esperto di Art agree

Sito web: a-dion.artistescotes.com

Espanol :

Una gran exposición de un centenar de cuadros de Annie Dion y esculturas de Marc Habarnau en la Galerie du Petit Enfer.

Citas certificadas por un experto de Art agree

Sitio web: a-dion.artistescotes.com

