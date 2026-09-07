Peintures et sculptures – Corps habités et patines intemporelles, Galerie Saint-Bonnet, Dully

Informations pratiques

Peintures et sculptures – Corps habités et patines intemporelles 11 septembre – 4 octobre Galerie Saint-Bonnet District de Nyon

Prix — Entrée libre CHF 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Mireille Zagolin, artiste peintre et sculpteure, née en 1958, est reconnue pour son exploration sensible de la féminité, de l’intimité et du mouvement. Ses silhouettes sculptées, souvent moulées en bronze ou Façonnées en terre cuite, voir en treillis se déploient dans des lignes étirées, presque intemporelles.

Galerie Saint-Bonnet Rte Bursinel 40 Dully 1195 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « http://www.atelierdesartistes.ch »}, {« type »: « email », « value »: « ulrich.perren@bluewin.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41792172518 »}]

Exposition de sculptures créée par Mireille Zagolin

Mireille Zagolin