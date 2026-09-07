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Peintures et sculptures – Corps habités et patines intemporelles, Galerie Saint-Bonnet, Dully

vendredi 11 septembre 2026 · Galerie Saint-Bonnet · Dully

Peintures et sculptures – Corps habités et patines intemporelles, Galerie Saint-Bonnet, Dully

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Galerie Saint-Bonnet
Adresse
Rte Bursinel 40
Ville
1195 Dully
Département
District de Nyon
Tarif
Prix — Entrée libre CHF 0

Peintures et sculptures – Corps habités et patines intemporelles 11 septembre – 4 octobre Galerie Saint-Bonnet District de Nyon

Prix — Entrée libre CHF 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Mireille Zagolin, artiste peintre et sculpteure, née en 1958, est reconnue pour son exploration sensible de la féminité, de l’intimité et du mouvement. Ses silhouettes sculptées, souvent moulées en bronze ou Façonnées en terre cuite, voir en treillis se déploient dans des lignes étirées, presque intemporelles.

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Exposition de sculptures créée par Mireille Zagolin

Mireille Zagolin

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