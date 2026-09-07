Peintures et sculptures – La lumière gravée au cœur du verre, Galerie Saint-Bonnet, Dully

Informations pratiques

Peintures et sculptures – La lumière gravée au cœur du verre 11 septembre – 4 octobre Galerie Saint-Bonnet District de Nyon

Prix — Entrée libre CHF 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Sylvia Oeggerli, installée de longue date en Terre-Sainte, peintre et graveuse suisse livre une œuvre puissante et vibrante, largement saluée par les institutions à l’image du vitromusée de Romont, collectionneur de ses créations. Virtuose de de la peinture sous verre, elle marie la délicatesse chromatique à la force brute de l’incision.

Galerie Saint-Bonnet Rte Bursinel 40 Dully 1195 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « http://www.atelierdesartistes.ch »}, {« type »: « email », « value »: « ulrich.perren@bluewin.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41792172518 »}]

Exposition de peintures créée par Sylvia Oeggerli

Sylvia Oeggerli