Peintures ! – Expo de Ilhem Ellouze, Bruno Gadenne, Robinson Haas, Chloé Silbano et YU Jen-chih Galerie Robet Dantec – art contemporain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 14:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

La Galerie Robet Dantec consacre sa première exposition de l’année 2026 à la peinture. Un choix qui tranche avec une ligne artistique habituellement tournée vers les oeuvres sur papier et le dessin. Il sera donc ici question d’huile, d’acrylique, de toile de lin ou encore de panneaux de bois, et surtout de quatre artistes aux œuvres très différentes : abstraites, figuratives, lumineuses ou énigmatiques… Comme un instantané de la peinture contemporaine. Avec les artistes : Ilhem Ellouze, Bruno Gadenne, Robinson Haas, Chloé Silbano et YU Jen-chih Exposition du 22 janvier au 28 février 2026 :du mardi au samedi de 14h à 19hle matin sur rendez-vous : contact@galerierobetdantec.com

Galerie Robet Dantec – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

09 67 39 57 39 https://galerierobetdantec.com/ contact@galerierobetdantec.com https://galerierobetdantec.com/



Afficher la carte du lieu Galerie Robet Dantec – art contemporain et trouvez le meilleur itinéraire

