Peintures murales de l’église de la Pommeraie Journées Européennes du Patrimoine La Pommeraie sur Sèvre Sèvremont

Peintures murales de l’église de la Pommeraie Journées Européennes du Patrimoine La Pommeraie sur Sèvre Sèvremont samedi 20 septembre 2025.

Peintures murales de l’église de la Pommeraie Journées Européennes du Patrimoine

La Pommeraie sur Sèvre Eglise Saint Martin Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

La mairie de Sèvremont vous propose de découvrir l’église de la Pommeraie sur Sèvre et ses peintures murales.

– La Cavalcade des Vices peintures murales des Péchés capitaux. Une caricature et satire de la société de l’époque –

La Cavalcade des Vices est un type de représentation codifié où les Péchés capitaux, symbolisés chacun par un personnage monté sur un animal, forment une procession. Très populaire dans la région des Alpes à la fin du Moyen-âge, ce sujet est venu conquérir l’Ouest de la France en s’implantant sur les murs de l’église de la Pommeraie au début du XVIe siècle. Au-delà de l’aspect religieux, c’est toute la société de l’époque qui est dépeinte et caricaturée. Cette représentation illustre les mentalités à une époque charnière entre Moyen-âge et Renaissance.

Ces peintures, découvertes à la fin du XIXe siècle sous un badigeon, on fait récemment l’objet d’une restauration.

Visites commentées le dimanche entre 14h et 18h. .

La Pommeraie sur Sèvre Eglise Saint Martin Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 19

English :

The town hall of Sèvremont invites you to discover the church of La Pommeraie sur Sèvre and its murals.

German :

Das Rathaus von Sèvremont lädt Sie ein, die Kirche von La Pommeraie sur Sèvre und ihre Wandmalereien zu entdecken.

Italiano :

Il municipio di Sèvremont vi invita a scoprire la chiesa di La Pommeraie sur Sèvre e i suoi murales.

Espanol :

El ayuntamiento de Sèvremont le invita a descubrir la iglesia de la Pommeraie sur Sèvre y sus pinturas murales.

L’événement Peintures murales de l’église de la Pommeraie Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges