Peintures Stage d’été CCM Jean-Gagnant Limoges Centre Culturel Municipal Jean-Gagnant Limoges lundi 25 août 2025.

Centre Culturel Municipal Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-25

fin : 2025-08-29

2025-08-25

5 7 ans. Matériel fourni.

Viens découvrir les couleurs de l’été avec l’aquarelle et le pastel sec ! Plages dorées, ciels lumineux, fleurs et fruits exotiques. Laisse-toi inspirer par la chaleur de l’été et apprends à jouer avec la douceur des pigments.

Sonia MANSOUR .

Centre Culturel Municipal Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 15

