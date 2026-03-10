Peintures sur livres anciens, Pierre-Yves Bonnot Petit Office Agon-Coutainville

Peintures sur livres anciens, Pierre-Yves Bonnot

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Peintures sur livres anciens, Pierre-Yves Bonnot au Petit Office, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30. .

Petit Office 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie designdhector@orange.fr

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English : Peintures sur livres anciens, Pierre-Yves Bonnot

L’événement Peintures sur livres anciens, Pierre-Yves Bonnot Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-03-10 par Coutances Tourisme