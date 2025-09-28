Pelat – Joan Català Parc du Bourdieu Saint-Médard-en-Jalles

Gratuit

Unis par le geste

Entre cirque, danse, théâtre et performance, l’artiste barcelonais Joan Català imagine depuis plus de dix ans des formes pour l’espace public, où le paysage devient un véritable partenaire de jeu. Avec Pelat, son premier spectacle solo, il convoque le corps, le mouvement, la tradition et, surtout, l’action collective. En s’inspirant des fêtes catalanes traditionnelles autour du mât de cocagne, il propose une fable gestuelle à partir d’un simple poteau de bois. Il efface les frontières entre les disciplines, la scène et le public, invité à manipuler ce mât dans un geste commun. Peu à peu, les spectateur·rices deviennent les complices d’un rituel partagé, entre tension, silence et poésie.

en partenariat avec Villenave-d’Ornon, Martignas-sur-Jalles et le FAB

Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

