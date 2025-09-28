Pelat Parc du Bourdieu, Saint-Médard Saint-Médard-en-Jalles

Pelat Parc du Bourdieu, Saint-Médard Saint-Médard-en-Jalles dimanche 28 septembre 2025.

Pelat 28 et 30 septembre Parc du Bourdieu, Saint-Médard Gironde

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-28T15:30:00 – 2025-09-28T16:10:00

Fin : 2025-09-30T11:00:00 – 2025-09-30T11:40:00

Pelat est le premier spectacle solo de Joan Català, à la croisée du cirque, de la danse, du théâtre et de la performance. Inspiré des fêtes catalanes autour du mât de cocagne, il imagine une fable physique et collective. À partir d’un simple poteau de bois, il embarque le public dans un rituel audacieux et sensible. Une expérience unique, où chaque geste compte, à partager dans un élan collectif !

Parc du Bourdieu, Saint-Médard Saint-Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Joan Català Pelat Joan Català

Angels Melange