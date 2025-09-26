Pelat Plaine des Sports, Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle

Pelat Plaine des Sports, Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle vendredi 26 septembre 2025.

Pelat Vendredi 26 septembre, 18h00 Plaine des Sports, Martignas-sur-Jalle Gironde

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-26T18:00:00 – 2025-09-26T18:40:00

Fin : 2025-09-26T18:00:00 – 2025-09-26T18:40:00

Tronc commun

Pelat est le premier spectacle solo de Joan Català, à la croisée du cirque, de la danse, du théâtre et de la performance. Inspiré des fêtes catalanes autour du mât de cocagne, il imagine une fable physique et collective. À partir d’un simple poteau de bois, il embarque le public dans un rituel audacieux et sensible. Une expérience unique, où chaque geste compte, à partager dans un élan collectif !

Plaine des Sports, Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Joan Català Pelat Joan Català

Angels Melange