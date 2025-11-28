Pêle Mêle Concert d’élèves Le Moulin à sons Loudéac
Pêle Mêle Concert d’élèves
Le Moulin à sons 17, allée du Champ de Foire Loudéac Côtes-d’Armor
Nourris par le collectif, en cohérence avec le projet pédagogique développé au Moulin à Sons, les Pêle-Mêle Concerts deviennent un espace de création pour les élèves et permettent l’aboutissement de véritables projets artistiques menés par l’équipe de musiciens-enseignants. Tous publics .
