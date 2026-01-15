Pêle Mêle Concert d’élèves

Salle Kastell d’Ô Uzel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le Moulin à Sons ayant une antenne à Uzel, c’est tout naturellement qu’il investit Kastell d’Ô le temps d’une soirée pour un pêle-mêle concert éclectique et coloré. Ces concerts ouverts à tous offrent un espace de création aux élèves et permettent l’aboutissement de véritables projets artistiques menés par l’équipe de musiciens enseignants.

Entrée libre. Tous publics. .

Salle Kastell d’Ô Uzel 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 35 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pêle Mêle Concert d’élèves Uzel a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme Bretagne Centre