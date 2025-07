« Pêle-Mêle », exposition et jeu de construction La Maison Phare Dijon

« Pêle-Mêle », exposition et jeu de construction La Maison Phare Dijon mercredi 16 juillet 2025.

« Pêle-Mêle », exposition et jeu de construction 16 – 25 juillet La Maison Phare Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-16T09:00:00 – 2025-07-16T17:30:00

Fin : 2025-07-25T14:00:00 – 2025-07-25T17:00:00

Pêle-Mêle de Bérénice Milon, est un jeu de construction où les formes du quotidien se métamorphosent en sculptures ludiques, en architectures instables, à assembler et déconstruire au gré de l’imaginaire. Chaque forme, issue de morceaux de chêne recyclé, est associée à un mot. Ainsi, chaque assemblage devient un acte poétique, un monde en évolution perpétuelle.

La création du jeu a donné naissance à une exposition. Affiches en risographie, peintures à la gouache, photographies. Les formes du jeu deviennent aplats de couleurs et s’entremêlent sur papier.

Découvrez l’exposition et manipulez librement le jeu pour créer vos propres sculptures éphémères !

La Maison Phare 2 allée de Grenoble, 21000 Dijon Dijon 21000 Fontaine-d’Ouche Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

_Pêle-Mêle_ de Bérénice Milon, est un jeu de construction où les formes du quotidien se métamorphosent en sculptures ludiques, en architectures instables, à assembler et déconstruire au gré de Chaque…

© Bérénice Milon