Pêle-mêle textile au musée Musée des manufactures de dentelles Retournac 1 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Pêle-mêle textile au musée Musée des manufactures de dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Début : Mardi 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01

Création d’une œuvre textile à la manière de Zenga (artiste derrière l’exposition temporaire « Chemin de Soie »)

Musée des manufactures de dentelles 14 avenue de la gare

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Creation of a textile work in the style of Zenga (artist behind the « Chemin de Soie » temporary exhibition)

German :

Erstellen eines Textilkunstwerks nach Art von Zenga (Künstlerin hinter der Sonderausstellung « Chemin de Soie »)

Italiano :

Creazione di un’opera tessile nello stile di Zenga (artista della mostra temporanea « Chemin de Soie »)

Espanol :

Creación de una obra textil al estilo de Zenga (artista de la exposición temporal « Chemin de Soie »)

