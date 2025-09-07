Pèlerinage à la Chapelle de Notre Dame d’Etang Velars-sur-Ouche
La paroisse de Plombières-et-Sombernon invite à célébrer l’événement annuel de Notre-Dame d’Étang, marquant le 589e anniversaire de la découverte de la statuette miraculeuse. Les festivités auront lieu le dimanche 7 Septembre 2025 à Velars-sur-Ouche.
La journée commencera à 15h00 avec une procession du Plateau Saint-Joseph, suivie d’une messe à 16h00 au sommet de la montagne et d’une vénération de la statuette. .
