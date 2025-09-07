Pèlerinage à la Chapelle de Notre Dame d’Etang Velars-sur-Ouche

Pèlerinage à la Chapelle de Notre Dame d’Etang Velars-sur-Ouche dimanche 7 septembre 2025.

Pèlerinage à la Chapelle de Notre Dame d’Etang

Chapelle de Notre Dame d’Etang Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 15:00:00
fin : 2025-09-07 19:00:00

Date(s) :
2025-09-07

La paroisse de Plombières-et-Sombernon invite à célébrer l’événement annuel de Notre-Dame d’Étang, marquant le 589e anniversaire de la découverte de la statuette miraculeuse. Les festivités auront lieu le dimanche 7 Septembre 2025 à Velars-sur-Ouche.

La journée commencera à 15h00 avec une procession du Plateau Saint-Joseph, suivie d’une messe à 16h00 au sommet de la montagne et d’une vénération de la statuette.   .

Chapelle de Notre Dame d’Etang Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 63 05  amis.notredamedetang@yahoo.fr

English : Pèlerinage à la Chapelle de Notre Dame d’Etang

German : Pèlerinage à la Chapelle de Notre Dame d’Etang

Italiano :

Espanol :

L’événement Pèlerinage à la Chapelle de Notre Dame d’Etang Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Ouche et Montagne