Alrance

Pèlerinage à Peyrebrune

Alrance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Dès 10h30 Tour de Peyrebrune. Messe en plein air, 12h vin d’honneur, 12h45 plateau repas (sur réservation au 06 35 46 19 45). Vers 15h: Spectacle Equestre.

Le traditionnel pèlerinage de Peyrebrune à Alrance. .

Alrance 12430 Aveyron Occitanie +33 6 35 46 19 45 lesamisdepeyrebrune@gmail.com

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English :

From 10:30 am Tour de Peyrebrune. Mass in the open air, 12pm vin d?honneur, 12.45pm lunch (please reserve on 06 35 46 19 45). Around 3pm: Equestrian show.

L’événement Pèlerinage à Peyrebrune Alrance a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)