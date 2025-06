PÈLERINAGE AU FÉMININ Puimisson 27 juin 2025 07:00

Pèlerinage au féminin avec les moniales et les prêtres de la Famille de St Joseph.

Prière, partage, louange, enseignements, sacrement du pardon.

Départ et Arrivée St Joseph de Mont Rouge

Parcours de 20 km /jour. Possibilité de rejoindre le pélé en cours de route.

Vous pouvez pas marcher la totalité du parcours ? Renseignez vous pour participer autrement.

Tarif 40€, sur inscription.

« Le Christ est parmi vous, lui, l’espérance de la gloire ! »

20 Rue du Château d’Eau

Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 6 76 49 67 99 pelerinageaufeminin34@gmail.com

English :

Women’s pilgrimage with the nuns and priests of the Family of St Joseph.

Prayer, sharing, praise, teachings, sacrament of forgiveness.

Departure and arrival: St Joseph de Mont Rouge

Route of 20 km/day. Possibility of joining the pilgrimage along the way.

Can’t walk the whole route? Ask about other ways to participate.

Price: 40? upon registration.

German :

Pilgerreise für Frauen mit den Nonnen und Priestern der St. Josephs Family.

Gebet, Austausch, Lobpreis, Unterweisungen, Sakrament der Vergebung.

Start und Ziel: St Joseph de Mont Rouge

Strecke von 20 km / Tag. Es besteht die Möglichkeit, sich unterwegs der Pilgerfahrt anzuschließen.

Sie können nicht die gesamte Strecke laufen? Informieren Sie sich, wie Sie sonst teilnehmen können.

Preis: 40?, nach Anmeldung.

Italiano :

Un pellegrinaggio per donne con le suore e i sacerdoti della Famiglia di San Giuseppe.

Preghiera, condivisione, lode, insegnamenti, sacramento del perdono.

Partenza e arrivo: St Joseph de Mont Rouge

Percorso di 20 km/giorno. Possibilità di unirsi al pellegrinaggio lungo il percorso.

Non potete percorrere l’intero percorso? Scoprite in che altro modo potete partecipare.

Prezzo: 40€ all’iscrizione.

Espanol :

Una peregrinación para mujeres con las monjas y sacerdotes de la Familia de San José.

Oración, compartir, alabanza, enseñanzas, sacramento del perdón.

Salida y llegada: St Joseph de Mont Rouge

Recorrido de 20 km/día. Posibilidad de unirse a la peregrinación a lo largo del camino.

¿No puedes hacer todo el recorrido? Averigua de qué otra forma puedes participar.

Precio: 40? previa inscripción.

