Pèlerinage Corme-Écluse
Pèlerinage Corme-Écluse samedi 15 août 2026.
Corme-Écluse
Pèlerinage
Place de l’église Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Pèlerinage organisée par la paroisse Sainte Marie de Saintonge.
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Place de l’église Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 18 44 40
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English :
Pilgrimage organized by the parish of Sainte Marie de Saintonge.
L’événement Pèlerinage Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-05-07 par Royan Atlantique
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