Corme-Écluse

Pèlerinage

Place de l’église Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Pèlerinage organisée par la paroisse Sainte Marie de Saintonge.

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Place de l’église Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 18 44 40

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English :

Pilgrimage organized by the parish of Sainte Marie de Saintonge.

L’événement Pèlerinage Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-05-07 par Royan Atlantique