Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pèlerinage Corme-Écluse

Pèlerinage Corme-Écluse samedi 15 août 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 17600 Corme-Écluse

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Corme-Écluse

Pèlerinage

Place de l’église Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Pèlerinage organisée par la paroisse Sainte Marie de Saintonge.
  .

Place de l’église Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 18 44 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pilgrimage organized by the parish of Sainte Marie de Saintonge.

L’événement Pèlerinage Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-05-07 par Royan Atlantique

À voir aussi à Corme-Écluse (Charente-Maritime)