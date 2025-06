PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE CONFIANCE IL T’APPELLE (MC 10,49) Puimisson 4 juillet 2025 07:00

Hérault

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE CONFIANCE IL T’APPELLE (MC 10,49) 20 Rue du Château d’Eau Puimisson Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04

Au menu de l’évènement 4 routes vers St Joseph de Monts-Rouge.

Des temps de partage, de fraternité, de convivialité, d’enseignements et de prière, le tout dans la simplicité.

Ce pèlerinage est ouvert aux fiancés, futurs pères, pères de famille, veufs, prêtres et consacrés :

N’hésitez pas à nous rejoindre, et même à ouvrir de nouvelles route à côté de celles déjà existantes.

De nombreux pères des diocèses de Montpellier, Narbonne, Castres, Nîmes, Lyons, Paris… se retrouvent à cette occasion et convergent par différentes routes vers Saint Joseph de Monts -Rouge pour confier au gardien de la Sainte Famille leurs soucis de famille, de santé et de travail, et lui demander d’être renouvelés dans leur vocation d’époux et de pères.

20 Rue du Château d’Eau

Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 07 85

English :

On the menu: 4 routes to St Joseph de Monts-Rouge.

Times of sharing, fraternity, conviviality, teaching and prayer, all in simplicity.

This pilgrimage is open to engaged couples, fathers-to-be, fathers of families, widows, priests and consecrated persons:

Don’t hesitate to join us, and even to open new routes alongside the existing ones.

German :

Auf dem Menüplan der Veranstaltung: 4 Routen nach St Joseph de Monts-Rouge.

Zeiten des Austauschs, der Brüderlichkeit, der Geselligkeit, der Belehrungen und des Gebets, alles in Einfachheit.

Dieser Pilgerweg ist offen für Verlobte, zukünftige Väter, Familienväter, Witwen, Priester und Geweihte:

Zögern Sie nicht, sich uns anzuschließen und sogar neue Routen neben den bereits bestehenden zu eröffnen.

Italiano :

Il menù dell’evento prevede 4 itinerari verso San Giuseppe di Monts-Rouge.

Momenti di condivisione, fraternità, convivialità, insegnamento e preghiera, tutto in semplicità.

Questo pellegrinaggio è aperto a fidanzati, futuri padri, padri di famiglia, vedove, sacerdoti e persone consacrate:

Non esitate a unirvi a noi, anche per aprire nuovi percorsi accanto a quelli già esistenti.

Espanol :

En el menú del evento: 4 rutas a San José de Monts-Rouge.

Momentos de compartir, de fraternidad, de convivencia, de enseñanza y de oración, todo con sencillez.

Esta peregrinación está abierta a novios, futuros padres, padres de familia, viudas, sacerdotes y personas consagradas:

No dudes en unirte a nosotros, e incluso en abrir nuevas rutas junto a las ya existentes.

