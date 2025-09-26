Pèlerinage diocésain à Notre Dame de La Salette Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux
Pèlerinage diocésain à Notre Dame de La Salette Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux vendredi 26 septembre 2025.
Pèlerinage diocésain à Notre Dame de La Salette
Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-26
Pèlerinage de 3 jours au Sanctuaire Notre Dame de La Salette.
.
Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11
English :
3-day pilgrimage to the Sanctuary of Notre Dame de La Salette.
German :
3-tägige Pilgerreise zum Heiligtum Notre Dame de La Salette.
Italiano :
Pellegrinaggio di 3 giorni al Santuario di Notre Dame de La Salette.
Espanol :
Peregrinación de 3 días al Santuario de Notre Dame de La Salette.
L’événement Pèlerinage diocésain à Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux a été mis à jour le 2025-08-29 par Matheysine Tourisme