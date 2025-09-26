Pèlerinage diocésain à Notre Dame de La Salette Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux

Pèlerinage diocésain à Notre Dame de La Salette Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux vendredi 26 septembre 2025.

Pèlerinage diocésain à Notre Dame de La Salette

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Pèlerinage de 3 jours au Sanctuaire Notre Dame de La Salette.

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11

English :

3-day pilgrimage to the Sanctuary of Notre Dame de La Salette.

German :

3-tägige Pilgerreise zum Heiligtum Notre Dame de La Salette.

Italiano :

Pellegrinaggio di 3 giorni al Santuario di Notre Dame de La Salette.

Espanol :

Peregrinación de 3 días al Santuario de Notre Dame de La Salette.

