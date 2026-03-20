Pélerinage en l’honneur de Saint Antoine de Padoue Église Saint Antoine de Padoue Monthermé

Pélerinage en l’honneur de Saint Antoine de Padoue

Église Saint Antoine de Padoue Les Hauts Buttés Monthermé Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-08-02

Programmation des 3 journées de pèlerinages samedi13 juin : pèlerinage de saint Antoine de Padoue : 7h30 : eucharistie 9h à 10 h : sacrement de la réconciliation 10h : chapelet 10h30 : messe solennelle, procession et vénération de la relique, présidées par monseigneur Éric de Moulins-Beaufort , archevêque de Reims 15h30 : célébration et bénédiction du Saint-Sacrement dimanche 14 juin : 7h30 : eucharistie 9h à 10h : sacrement de la réconciliation 10h : chapelet 10h30 : messe solennelle, procession et vénération de la relique, présidées par le père Georges BERNARD, chapelain des Hauts-Buttés 15h30 : célébration et bénédiction du Saint-Sacrement Dimanche 2 août : pèlerinage de la Portioncule 7h30 : eucharistie 9h à 10h : sacrement de la réconciliation 10h : chapelet 10h30 : messe solennelle, procession et vénération de la relique, présidées par le père Joël Rochette, recteur du Sanctuaire Notre Dame de Beauraing et vicaire général du diocèse de Namur. 15h30 : célébration et bénédiction du Saint-Sacrement, suivies de la procession de la chapelle de la Portioncule Possibilité de petite restauration sur place le midi à la nouvelle maison de saint Antoine.

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Église Saint Antoine de Padoue Les Hauts Buttés Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 02 74 contact@saint-antoine.eu

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English :

Program for the 3-day pilgrimage: Saturday June 13: St. Anthony of Padua pilgrimage: 7:30am: Eucharist 9-10am: Sacrament of reconciliation 10am: Rosary 10:30am: Solemn Mass, procession and veneration of the relic, presided over by Monsignor Éric de Moulins-Beaufort, Archbishop of Reims 3:30pm: Celebration and blessing of the Blessed Sacrament Sunday June 14: 7:30am: Eucharist 9-10am: Sacrament of reconciliation 10am: rosary 10:30am: solemn mass, procession and veneration of the relic, presided over by Father Georges BERNARD, chaplain of Hauts-Buttés 3:30pm: celebration and blessing of the Blessed Sacrament Sunday August 2: Portioncule pilgrimage 7:30am eucharist 9-10am: sacrament of reconciliation 10am: rosary 10:30am: solemn mass, procession and veneration of the relic, presided over by Father Joël Rochette, rector of the Sanctuaire Notre Dame de Beauraing and vicar general of the Namur diocese. 3:30 pm: celebration and blessing of the Blessed Sacrament, followed by the procession to the chapel of the Portioncule. Light refreshments available at lunchtime at the new house of Saint Anthony.

L’événement Pélerinage en l’honneur de Saint Antoine de Padoue Monthermé a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme