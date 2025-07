Pèlerinage marial à Notre-Dame du Retour Ussel-d’Allier

Pèlerinage marial à Notre-Dame du Retour Ussel-d’Allier jeudi 14 août 2025.

Pèlerinage marial à Notre-Dame du Retour

Eglise Saint-Isidore Ussel-d’Allier Allier

Début : Jeudi 2025-08-14 18:30:00

fin : 2025-08-14 20:30:00

2025-08-14

Pèlerinage marial à Notre-Dame du Retour présidé par Monseigneur Beaumont, évêque du diocèse de Moulins.

Messe à 18 h 30 en l’église d’Ussel-d’Allier suivie de la procession mariale aux flambeaux au pied de Notre Dame du Retour sur les hauteurs du village

Eglise Saint-Isidore Ussel-d’Allier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 54 12 paroisse-saintvincent@moulins.catholique.fr

English :

Marian pilgrimage to Notre-Dame du Retour presided over by Monseigneur Beaumont, bishop of the diocese of Moulins.

Mass at 6:30 p.m. in Ussel-d’Allier church, followed by torchlight procession to the foot of Notre Dame du Retour on the village heights

German :

Marienwallfahrt zu Notre-Dame du Retour unter dem Vorsitz von Monsignore Beaumont, Bischof der Diözese Moulins.

Messe um 18.30 Uhr in der Kirche von Ussel-d’Allier, gefolgt von der Marienprozession mit Fackeln zu Füßen von Notre Dame du Retour auf den Höhen des Dorfes

Italiano :

Pellegrinaggio mariano a Notre-Dame du Retour presieduto da monsignor Beaumont, vescovo della diocesi di Moulins.

Messa alle 18.30 nella chiesa di Ussel-d’Allier, seguita da una fiaccolata ai piedi di Notre-Dame du Retour, sulle alture del villaggio

Espanol :

Peregrinación mariana a Notre-Dame du Retour presidida por Monseñor Beaumont, obispo de la diócesis de Moulins.

Misa a las 18.30 h en la iglesia de Ussel-d’Allier, seguida de una procesión con antorchas hasta los pies de Notre-Dame du Retour, en las alturas del pueblo

L’événement Pèlerinage marial à Notre-Dame du Retour Ussel-d’Allier a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de tourisme Val de Sioule