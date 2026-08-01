Informations pratiques

Ussel-d’Allier

Pèlerinage Marial à Notre-Dame du Retour

Village d’Ussel d’Allier Ussel-d’Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le Pèlerinage Marial à Notre-Dame du Retour commencera par une messe solennelle en l’église Saint-Isidore, suivie d’une procession mariale jusqu’à Notre-Dame du Retour et se terminera par un verre de l’amitié sur les hauteurs du village.

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Village d’Ussel d’Allier Ussel-d’Allier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 71 09

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English :

The Marian Pilgrimage to Our Lady of the Return will begin with a solemn Mass at Saint Isidore Church, followed by a Marian procession toNotre-Dame du Retour and will conclude with a friendly reception on the village hillside.

L’événement Pèlerinage Marial à Notre-Dame du Retour Ussel-d’Allier a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Val de Sioule