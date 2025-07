Pèlerinage National des Assomptionnistes LOURDES Lourdes

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-16

2025-08-11

Le 152e Pèlerinage National de l’Assomption se déroulera à Lourdes du 11 au 16 août 2025 !

Quelques temps forts du programme :

> Lundi 11 août

– 10h15 Hémicycle conférence P. Horacio Brito sur l’année jubilaire

– 12h Angélus

– à partir de 15h accueil en gare

> Mardi 12 août

– 09h30 sur l’Esplanade messe d’ouverture par Mgr Benoît Gschwind

– 12h Angélus

– 12h05 16h à la Chapelle de l’Adoration adoration du Saint Sacrement

– de 14h30 à 18h conférences, ateliers et témoignages (détails dans le lien ci-dessous)

– 20h30 église Ste Bernadette veillée spirituelle avec « Les Guetteurs »

> Mercredi 13 août

– 08h30 basilique du Rosaire louanges du matin

– 09h30 esplanade messe des familles

– de 12h à 18h conférences, ateliers et témoignages (détails dans le lien ci-dessous)

– 20h30 basilique St Pie X: veillée de la réconciliation

> Jeudi 14 août

– 09h30 basilique St Pie X messe de l’onction des malades et de l’engagement des nouveaux hospitaliers

– 20h30 esplanade veillée mariale

> Vendredi 15 août

– 10h sur la prairie messe de l’Assomption

– 15h à la Grotte messe pour la France et le monde et chapelet

– 16h30 esplanade procession eucharistique et envoi

– 20h30 église Ste Bernadette veillée des familles jubilez, jubilez pour le Seigneur !

> Samedi 16 août :

– 11h église Ste Bernadette messe d’envoi

Retrouvez tout le détail du programme, des conférences et rencontre via le lien ci-dessous.

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08 central@pelerinage-national.org

English :

The 152nd National Pilgrimage of the Assumption will take place in Lourdes from August 11 to 16, 2025!

Highlights of the program:

> Monday, August 11

– 10:15am Hemicycle: lecture by P. Horacio Brito on the Jubilee Year

– 12pm: Angelus

– from 3pm welcome at the station

> Tuesday August 12

– 09:30 on the Esplanade: opening mass by Mgr Benoît Gschwind

– 12pm: Angelus

– 12:05pm 4pm at the Chapelle de l’Adoration: adoration of the Blessed Sacrament

– 2.30pm 6pm: conferences, workshops and testimonies (details in the link below)

– 8.30pm Ste Bernadette church: spiritual vigil with « Les Guetteurs »

> Wednesday August 13

– 08:30 Basilica of the Rosary: morning prayers

– 09:30 esplanade: family mass

– 12pm to 6pm: conferences, workshops and testimonies (details in the link below)

– 8:30pm St Pius X basilica: reconciliation vigil

> Thursday August 14th

– 09:30 St Pius X basilica: mass for the anointing of the sick and the commitment of new hospitalists

– 20:30 esplanade: Marian vigil

> Friday August 15 :

– 10am on the meadow: Assumption mass

– 3pm at the Grotto: mass for France and the world and rosary

– 4:30pm esplanade: Eucharistic procession and send-off

– 8:30pm Ste Bernadette church: family vigil: jubilee, jubilee for the Lord!

> Saturday August 16 :

– 11am St. Bernadette’s church: kick-off mass

For full details of the program, conferences and meetings, click on the link below.

German :

Die 152. Nationale Pilgerfahrt zu Mariä Himmelfahrt wird vom 11. bis 16. August 2025 in Lourdes stattfinden!

Einige Höhepunkte des Programms :

> Montag, 11. August

– 10.15 Uhr Hemicycle: Vortrag P. Horacio Brito über das Jubiläumsjahr

– 12.00 Uhr: Angelus

– ab 15 Uhr Empfang am Bahnhof

> Dienstag, 12. August

– 09.30 Uhr auf der Esplanade: Eröffnungsgottesdienst durch Bischof Benoît Gschwind

– 12.00 Uhr: Angelus

– 12.05 16.00 Uhr in der Anbetungskapelle: Anbetung des Allerheiligsten Sakraments

– 14:30 18:00 Uhr: Vorträge, Workshops und Zeugnisse (Details im untenstehenden Link)

– 20:30 Uhr Kirche Ste Bernadette: geistliche Vigil mit « Les Guetteurs » (Die Beobachter)

> Mittwoch, 13. August

– 08.30 Uhr Rosenkranzbasilika: Morgenlob

– 09.30 Uhr Esplanade: Familienmesse

– 12.00 bis 18.00 Uhr: Konferenzen, Workshops und Zeugnisse (Details im untenstehenden Link)

– 20.30 Uhr Basilika St. Pius X.: Vigil der Versöhnung

> Donnerstag, 14. August

– 09.30 Uhr Basilika St. Pius X.: Messe zur Krankensalbung und zur Verpflichtung der neuen Hospitaliers

– 20.30 Uhr Esplanade: Marianische Vigil

> Freitag, 15. August :

– 10 Uhr auf der Wiese: Messe zu Mariä Himmelfahrt

– 15.00 Uhr auf der Grotte: Messe für Frankreich und die Welt und Rosenkranz

– 16.30 Uhr Esplanade: Eucharistische Prozession und Aussendung

– 20.30 Uhr Kirche Ste Bernadette: Vigil der Familien: jubelt, jubelt für den Herrn!

> Samstag, 16. August :

– 11 Uhr Kirche Ste Bernadette: Aussendungsgottesdienst

Alle Einzelheiten zum Programm, den Konferenzen und Treffen finden Sie über den untenstehenden Link.

Italiano :

Il 152° Pellegrinaggio Nazionale dell’Assunzione si svolgerà a Lourdes dall’11 al 16 agosto 2025!

Alcuni punti salienti del programma:

> Lunedì 11 agosto

– 10.15 Emiciclo: conferenza di don Horacio Brito sull’Anno Giubilare

– ore 12.00: Angelus

– dalle 15.00 accoglienza in stazione

> Martedì 12 agosto

– 09:30 sulla Spianata: Messa di apertura di Mons. Benoît Gschwind

– 12:00: Angelus

– 12.05-16.00 presso la Cappella dell’Adorazione: adorazione del Santissimo Sacramento

– 14.30 18.00: conferenze, laboratori e testimonianze (dettagli nel link sottostante)

– ore 20.30 chiesa di Ste Bernadette: veglia spirituale con « Les Guetteurs »

> Mercoledì 13 agosto

– 08:30 Basilica del Rosario: preghiere del mattino

– 09:30 Spianata: messa per le famiglie

– dalle 12:00 alle 18:00: conferenze, laboratori e testimonianze (dettagli nel link sottostante)

– 20.30 Basilica di San Pio X: veglia di riconciliazione

> Giovedì 14 agosto

– 09:30 Basilica di San Pio X: Messa per l’unzione degli infermi e l’assunzione di nuovo personale ospedaliero

– 20.30 Esplanade: Veglia mariana

> Venerdì 15 agosto:

– 10.00 sul prato: Messa dell’Assunzione

– 15.00 alla Grotta: Messa per la Francia e il mondo e rosario

– ore 16.30 Spianata: processione eucaristica e invio di un messaggio

– 20.30 chiesa di Santa Bernadette: veglia familiare: giubileo, giubileo per il Signore!

> Sabato 16 agosto:

– 11.00 Chiesa di Santa Bernadette: Messa di apertura

Per tutti i dettagli del programma, delle conferenze e degli incontri, cliccare sul link sottostante.

Espanol :

La 152ª Peregrinación Nacional de la Asunción tendrá lugar en Lourdes del 11 al 16 de agosto de 2025

Algunos puntos destacados del programa:

> Lunes 11 de agosto

– 10h15 Hemiciclo: conferencia del P. Horacio Brito sobre el Año Jubilar

– 12h: Ángelus

– a partir de las 15h00 acogida en la estación

> Martes 12 de agosto

– 09.30 h en la explanada: misa de apertura a cargo de Mons. Benoît Gschwind

– 12h: Ángelus

– 12.05 16.00 h en la Capilla de la Adoración: adoración del Santísimo Sacramento

– 14.30 h a 18 h: conferencias, talleres y testimonios (detalles en el enlace más abajo)

– 20.30 h Iglesia Ste Bernadette: vigilia espiritual con « Les Guetteurs

> Miércoles 13 de agosto

– 08:30 Basílica del Rosario: oraciones de la mañana

– 09:30 explanada: misa para las familias

– de 12h a 18h: conferencias, talleres y testimonios (detalles en el enlace más abajo)

– 20.30 h Basílica de San Pío X: Vigilia de la Reconciliación

> Jueves 14 de agosto

– 09:30 Basílica de San Pío X: Misa para la unción de los enfermos y el compromiso del nuevo personal del hospital

– 20.30 h Explanada: Vigilia mariana

> Viernes 15 de agosto :

– 10h en el prado: Misa de la Asunción

– 15.00 h en la Gruta: Misa por Francia y el mundo y rosario

– 16.30 h explanada: procesión eucarística y envío

– 20.30 h iglesia de Santa Bernadette: vigilia familiar: ¡jubileo, jubileo por el Señor!

> Sábado 16 de agosto :

– 11:00 h Iglesia de Santa Bernadette: misa inaugural

Para conocer todos los detalles del programa, las conferencias y los encuentros, haga clic en el siguiente enlace.

