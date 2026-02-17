Pèlerinages sur les champs de bataille la Première Guerre mondiale en perspective

Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Partant de l’expérience de la Première Guerre mondiale, cette conférence fera, à rebours, un retour sur l’histoire des pratiques de pèlerinage et de tourisme sur les champs de bataille telles qu’elles se sont développées au XIXe siècle.

Elle s’intéressera en particulier à leur essor à la fin du siècle sur les lieux des nouvelles guerres en Europe (Alsace-Lorraine, Italie) et dans les territoires coloniaux (notamment pour les Britanniques).

sur réservation par mail ou téléphone

Partant de l’expérience de la Première Guerre mondiale, cette conférence fera, à rebours, un retour sur l’histoire des pratiques de pèlerinage et de tourisme sur les champs de bataille telles qu’elles se sont développées au XIXe siècle.

Elle s’intéressera en particulier à leur essor à la fin du siècle sur les lieux des nouvelles guerres en Europe (Alsace-Lorraine, Italie) et dans les territoires coloniaux (notamment pour les Britanniques).

sur réservation par mail ou téléphone .

Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18 accueil@historial.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting with the experience of the First World War, this conference will look back at the history of pilgrimage and battlefield tourism as it developed in the 19th century.

In particular, it will look at how these practices took off at the end of the century in the new wars in Europe (Alsace-Lorraine, Italy) and in colonial territories (especially for the British).

booking by e-mail or telephone

L’événement Pèlerinages sur les champs de bataille la Première Guerre mondiale en perspective Péronne a été mis à jour le 2026-02-17 par OT HAUTE SOMME PERONNE