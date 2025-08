Pelo et la Manade Laurent fêtent leurs 80 ans Arènes Albert Laty Plan-d’Orgon

Pelo et la Manade Laurent fêtent leurs 80 ans Arènes Albert Laty Plan-d’Orgon samedi 9 août 2025.

Pelo et la Manade Laurent fêtent leurs 80 ans

Samedi 9 août 2025. Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Pelo et la Manade Laurent fêtent leurs 80 ans aux Arènes Albert Laty.

Vendredi 8 Août

18h Vernissage de l’exposition Les Années PELO , suivi d’un Vin d’Honneur au centre Paul Faraud.



Samedi 9 Août

16h30 Grande Capelado avec la participation du Club des Anciens Raseteurs et amis de PELO aux Arènes Albert Laty.

17h Course complète des Espoirs de la Manade Laurent avec la participation du Club des Anciens Raseteurs et amis de PELO. Raseteurs Joachim CADENAS, François MARTIN, Youssef ZEKRAOUI, Amaury CADENAS, Ludovic MATEO, Quentin FERNANDEZ, Hugo CASTRO. .

Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 04 62 95

English :

Pelo and the Manade Laurent celebrate their 80th anniversary at the Arènes Albert Laty.

German :

Pelo und die Manade Laurent feiern ihr 80-jähriges Jubiläum in den Arènes Albert Laty.

Italiano :

Pelo e la Manade Laurent festeggiano il loro 80° anniversario all’Arènes Albert Laty.

Espanol :

Pelo y la Manade Laurent celebran su 80 aniversario en las Arènes Albert Laty.

