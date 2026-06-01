Pelotalo pelote et talo Barcus
Pelotalo pelote et talo Barcus vendredi 12 juin 2026.
Barcus
Pelotalo pelote et talo
Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Comme chaque année à cette période, vous êtes attendus à Barcus.
La première soirée pelotalo aura lieu sur la place du fronton. L’occasion de profiter des parties du tournoi de pelote tout en dégustant un talo (pastetx). .
Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Pelotalo pelote et talo
L’événement Pelotalo pelote et talo Barcus a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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