Barcus

Pelotalo pelote et talo

Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Comme chaque année à cette période, vous êtes attendus à Barcus.

La première soirée pelotalo aura lieu sur la place du fronton. L’occasion de profiter des parties du tournoi de pelote tout en dégustant un talo (pastetx). .

Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Pelotalo pelote et talo

L’événement Pelotalo pelote et talo Barcus a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque