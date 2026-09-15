Informations pratiques

Biarritz

Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz

Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Spécialité la plus spectaculaire de la pelote basque, plongez dans l’univers spectaculaire de ce sport unique alliant vitesse, tradition et excellence.

En Placement libre .

Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz

L’événement Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Biarritz