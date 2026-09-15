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Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz Rue Cino del Duca Biarritz

mercredi 30 septembre 2026 · Rue Cino del Duca · Biarritz

Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz Rue Cino del Duca Biarritz

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Cino del Duca
Adresse
Biarritz Jaï Alaï
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 25 Tarif de base - plein tarif

Biarritz

Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz

Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 19:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Spécialité la plus spectaculaire de la pelote basque, plongez dans l’univers spectaculaire de ce sport unique alliant vitesse, tradition et excellence.

Placement libre   .

Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66 

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English : Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz

L’événement Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Biarritz

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