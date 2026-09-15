Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz Rue Cino del Duca Biarritz
mercredi 30 septembre 2026 · Rue Cino del Duca · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz
Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 19:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Spécialité la plus spectaculaire de la pelote basque, plongez dans l’univers spectaculaire de ce sport unique alliant vitesse, tradition et excellence.
Placement libre .
Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz
L’événement Pelote basque à cesta punta – Challenge de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Biarritz
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