Pelote basque à chistera joko garbi (sous réserve) Saint-Étienne-de-Baïgorry
Pelote basque à chistera joko garbi (sous réserve) Saint-Étienne-de-Baïgorry jeudi 27 août 2026.
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Pelote basque à chistera joko garbi (sous réserve)
Place du fronton Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
17h30, lever de rideau avec l’école de pelote. 18h30, tournoi joko garbi Zaharrer Segi. Annulé si pluie .
Place du fronton Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28
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English : Pelote basque à chistera joko garbi (sous réserve)
L’événement Pelote basque à chistera joko garbi (sous réserve) Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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