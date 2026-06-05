Saint-Étienne-de-Baïgorry

Pelote basque à chistera joko garbi (sous réserve)

Place du fronton Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

17h30, lever de rideau avec l’école de pelote. 18h30, tournoi joko garbi Zaharrer Segi. Annulé si pluie .

Place du fronton Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pelote basque à chistera joko garbi (sous réserve)

L’événement Pelote basque à chistera joko garbi (sous réserve) Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque