Pelote basque à main nue et talo-buvette Anhaux

Place du fronton Anhaux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
2025-08-31
10h, première partie. 11h, partie principale. Talos et buvette. Organisé par Munhoa ikastola .
Place du fronton Anhaux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 11 65 munho.ikastola@gmail.com
