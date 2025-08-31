Pelote basque à main nue et talo-buvette Anhaux

Pelote basque à main nue et talo-buvette Anhaux dimanche 31 août 2025.

Pelote basque à main nue et talo-buvette

Place du fronton Anhaux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

10h, première partie. 11h, partie principale. Talos et buvette. Organisé par Munhoa ikastola .

Place du fronton Anhaux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 11 65 munho.ikastola@gmail.com

English : Pelote basque à main nue et talo-buvette

German : Pelote basque à main nue et talo-buvette

Italiano :

Espanol : Pelote basque à main nue et talo-buvette

L’événement Pelote basque à main nue et talo-buvette Anhaux a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque