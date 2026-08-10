Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Pelote basque à main nue Master de Garazi 1/2 finale

Trinquet couvert Garat Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

19h, lever de rideau.

20h, vainqueurs du 10 août contre Espinal-Guichandut .

Trinquet couvert Garat Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cdalmont.eskupilota@gmail.com

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English : Pelote basque à main nue Master de Garazi 1/2 finale

L’événement Pelote basque à main nue Master de Garazi 1/2 finale Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque