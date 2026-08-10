Pelote basque à main nue Master de Garazi 1/2 finale Saint-Jean-Pied-de-Port
samedi 15 août 2026 · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Pelote basque à main nue Master de Garazi 1/2 finale
Trinquet couvert Garat Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
19h, lever de rideau.
20h, vainqueurs du 10 août contre Espinal-Guichandut .
Trinquet couvert Garat Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cdalmont.eskupilota@gmail.com
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English : Pelote basque à main nue Master de Garazi 1/2 finale
L’événement Pelote basque à main nue Master de Garazi 1/2 finale Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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