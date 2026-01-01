Pelote basque à main nue

Trinquet couvert Garat Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-05

Date(s) :

2026-01-05

Pelote basque à main nue. .

Trinquet couvert Garat Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 22 34 accueil@ffpb.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pelote basque à main nue

L’événement Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Pays Basque