Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port

Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port lundi 6 avril 2026.

Pelote basque à main nue

Trinquet couvert Garat Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Pelote basque à main nue. .

Trinquet couvert Garat Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 22 34 accueil@ffpb.net

English : Pelote basque à main nue

German : Pelote basque à main nue

Italiano :

Espanol : Pelote basque à main nue

L’événement Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque