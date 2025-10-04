Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port
Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port lundi 6 avril 2026.
Pelote basque à main nue
Trinquet couvert Garat Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Pelote basque à main nue. .
Trinquet couvert Garat Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 22 34 accueil@ffpb.net
English : Pelote basque à main nue
German : Pelote basque à main nue
Italiano :
Espanol : Pelote basque à main nue
L’événement Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque