Pelote Basque à Plaza Berri Ados Pilota Main nue féminine professionnelle Plaza Berri Biarritz

Pelote Basque à Plaza Berri Ados Pilota Main nue féminine professionnelle

Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Au

Pour la 4 ème année consécutive au Pays basque nord, les joueuses professionnelles de main nue d’Ados Pilota, s’affronteront au mur à gauche de Plaza Berri.

Le club de pelote Biarritztarrak et le premier club de main nue féminine professionnelle Ados Pilota, créé en 2021, s’associent pour présenter HUIT joueuses PRO, le Samedi 21 février, à partir de 18heures, à Plaza Berri.

L’initiative, portée par les joueuses et championnes Maite Ruiz de Larramendi et Iera Agirre, vise à professionnaliser une pratique féminine, jusque-là délaissée par les structures professionnelles, mais aussi à développer la main nue chez les plus jeunes.

Au programme, en lever de rideau à 18h

IRIARTE et ERNAGA seront opposées à SAGARDUI et ETXEBERRIA

puis à 19h

BARROKAL et PEREZ affronteront OSKOZ et ARRATIA .

Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 17 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pelote Basque à Plaza Berri Ados Pilota Main nue féminine professionnelle

L’événement Pelote Basque à Plaza Berri Ados Pilota Main nue féminine professionnelle Biarritz a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Biarritz