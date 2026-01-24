Pelote basque Cesta Punta Route de Gourby Rivière-Saas-et-Gourby

Pelote basque Cesta Punta

Route de Gourby Mur à gauche Rivière-Saas-et-Gourby Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Première édition de LEAGUE GLOBETROTTERS CESTA PUNTA 36 mètres en tête à tête. Une discipline impressionnante, avec les meilleurs pelotaris de la discipline. Buvette et crêpes toute la journée. Grillades le midi pour tous. .

Route de Gourby Mur à gauche Rivière-Saas-et-Gourby 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 54 65 14 pelote-rivieroise@orange.fr

