Pelote basque Cesta Punta Route de Gourby Rivière-Saas-et-Gourby samedi 31 janvier 2026.
Première édition de LEAGUE GLOBETROTTERS CESTA PUNTA 36 mètres en tête à tête. Une discipline impressionnante, avec les meilleurs pelotaris de la discipline. Buvette et crêpes toute la journée. Grillades le midi pour tous. .
Route de Gourby Mur à gauche Rivière-Saas-et-Gourby 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 54 65 14 pelote-rivieroise@orange.fr
