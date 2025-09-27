Pelote basque championnat féminin du béarn 2ème série Rue d’Alger Lourdes

En attendant que les garçons débutent leur championnat du Béarn à compter du 19 octobre (il y aura 17 équipes reparties sur 4 séries… un record !), 3 équipes féminines vont défendre cette année les couleurs du Pelotari Club Lourdais PCL à travers le Béarn en seconde série et c’est plutôt inédit. Les parties de poule se dérouleront donc du 27 septembre jusqu’au 19 octobre, soit au trinquet Robert Cathala (anciennement Tydos), soit à l’extérieur. La programmation et les résultats du week-end seront mis en ligne sur la page Facebook du club. Ainsi Aurélie Jaureguiberry et Pascale Prisse Fabre, Anaïs Etcheberts et Camille Calvo Ballarin et Laetitia Lafaille et Estelle Muriel composeront les 3 doubles du PCL indique le Pelotari Club Lourdais.

« While we wait for the boys to start their Béarn championship on October 19 (there will be 17 teams in 4 series? a record!), 3 women?s teams will be defending the colors of the Pelotari Club Lourdais ? PCL? across the Béarn region in the second series. Pool matches will take place from September 27 to October 19, either at the Robert Cathala trinquet (formerly Tydos), or outdoors. The schedule and results for the weekend will be posted on the club’s Facebook page. Aurélie Jaureguiberry and Pascale Prisse Fabre, Anaïs Etcheberts and Camille Calvo Ballarin and Laetitia Lafaille and Estelle Muriel will make up the PCL?s 3 doubles », says the Pelotari Club Lourdais.

« Während die Jungen ab dem 19. Oktober ihre Meisterschaft im Béarn beginnen (es werden 17 Mannschaften in vier Serien antreten ein Rekord!), werden dieses Jahr drei Frauenmannschaften die Farben des Pelotari Club Lourdais ? PCL? in der zweiten Serie durch das Béarn, und das ist ein Novum. Die Gruppenspiele finden vom 27. September bis zum 19. Oktober entweder auf dem Trinquet Robert Cathala (früher Tydos) oder im Freien statt. Das Programm und die Ergebnisse des Wochenendes werden auf der Facebook-Seite des Clubs veröffentlicht. Aurélie Jaureguiberry und Pascale Prisse Fabre, Anaïs Etcheberts und Camille Calvo Ballarin sowie Laetitia Lafaille und Estelle Muriel werden die drei Doppel des PCL bilden », so der Pelotari Club Lourdais.

« In attesa che i ragazzi inizino il loro campionato del Béarn il 19 ottobre (ci saranno 17 squadre in 4 serie? un record!), 3 squadre femminili difenderanno i colori del Pelotari Club Lourdais ? PCL? in tutta la regione del Béarn nella seconda serie. Le partite di pool si svolgeranno dal 27 settembre al 19 ottobre, presso il trinquet Robert Cathala (ex Tydos) o in trasferta. Il programma e i risultati del fine settimana saranno pubblicati sulla pagina Facebook del club. Aurélie Jaureguiberry e Pascale Prisse Fabre, Anaïs Etcheberts e Camille Calvo Ballarin e Laetitia Lafaille ed Estelle Muriel formeranno i 3 doppi del PCL », spiega il Pelotari Club Lourdais.

« Mientras esperamos a que los chicos comiencen su campeonato bearnes el 19 de octubre (habrá 17 equipos en 4 series… ¡todo un récord!), 3 equipos femeninos defenderán los colores del Pelotari Club Lourdais ? PCL? de la región del Béarn en la segunda serie. Los partidos de la liguilla tendrán lugar del 27 de septiembre al 19 de octubre, en el trinquet Robert Cathala (antiguo Tydos) o fuera del club. El calendario y los resultados del fin de semana se publicarán en la página Facebook del club. Aurélie Jaureguiberry y Pascale Prisse Fabre, Anaïs Etcheberts y Camille Calvo Ballarin y Laetitia Lafaille y Estelle Muriel formarán los 3 dobles de la PCL », indica el Pelotari Club Lourdais.

