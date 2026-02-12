Pelote basque championnat Pays Basque Paleta cuir à Plaza Berri Plaza Berri Biarritz

Pelote basque championnat Pays Basque Paleta cuir à Plaza Berri

Pelote basque championnat Pays Basque Paleta cuir à Plaza Berri Plaza Berri Biarritz samedi 14 février 2026.

Pelote basque championnat Pays Basque Paleta cuir à Plaza Berri

Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Organisé par le CTPB, 1/2 finale du championnat Pays basque à Paleta cuir à Plaza Berri
Entrée gratuite
Fronton couvert
Bar & Restauration sur place   .

Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 17 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pelote basque championnat Pays Basque Paleta cuir à Plaza Berri

L’événement Pelote basque championnat Pays Basque Paleta cuir à Plaza Berri Biarritz a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Biarritz