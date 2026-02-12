Pelote basque championnat Pays Basque Paleta cuir à Plaza Berri Plaza Berri Biarritz
Pelote basque championnat Pays Basque Paleta cuir à Plaza Berri
Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Organisé par le CTPB, 1/2 finale du championnat Pays basque à Paleta cuir à Plaza Berri
Entrée gratuite
Fronton couvert
Bar & Restauration sur place .
