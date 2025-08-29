Pelote Basque Trinquet des Charmilles Dax
Pelote Basque Trinquet des Charmilles Dax vendredi 29 août 2025.
Trinquet des Charmilles 42 av Paul Doumer Dax Landes
Parties de Paleta Gomme Pleine avec les meilleurs de la discipline !
Début du master vendredi 29 août avec les Demi-Finales opposant Duguine Betbeder à Harguindeguy Miremont puis Pucheux Garay à Hubert Dourisboure.
Restauration et animation au programme également! .
Trinquet des Charmilles 42 av Paul Doumer Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 72 78 24 trinquetdescharmilles@gmail.com
