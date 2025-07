Pelote basque et repas Stade Maubourguet

Pelote basque et repas Stade Maubourguet samedi 26 juillet 2025.

Pelote basque et repas

Stade MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Les amateurs de sport et de convivialité ont rendez-vous dès 13h pour une journée placée sous le signe de la tradition, du suspense… et de la bonne humeur ! Le Fronton du Bouscarret accueillera les finales du tournoi de pelote basque, une discipline spectaculaire mêlant puissance, agilité et précision.

Et ce n’est pas tout !

Après l’effort, le réconfort un repas est proposé sur place pour prolonger la fête. Au menu

Salade composée

Poulet basquaise

Glace

Vin et café

Le tout pour seulement 17 € ! Une belle occasion de partager un moment chaleureux autour des saveurs du terroir.

Réservations conseillées

Venez nombreux soutenir les finalistes et savourer l’esprit du Sud-Ouest !

Stade MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 58 84 85 25

English :

Lovers of sport and conviviality are invited to join us from 1pm for a day of tradition, suspense? and good spirits! The Fronton du Bouscarret will host the finals of the Basque pelota tournament, a spectacular discipline combining power, agility and precision.

? And that’s not all!

After the effort, the comfort: a meal will be served on site to prolong the festivities. On the menu:

? Mixed salad

? Basque-style chicken

? Ice cream

? Wine and coffee

All for just 17?! A great opportunity to share a warm moment around local flavors.

? Reservations recommended

Come one, come all to support the finalists and savor the spirit of the Southwest!

German :

Sport- und Geselligkeitsliebhaber treffen sich ab 13 Uhr zu einem Tag im Zeichen der Tradition, der Spannung und der guten Laune! Auf dem Fronton du Bouscarret werden die Finalspiele des baskischen Pelota-Turniers ausgetragen, einer spektakulären Disziplin, die Kraft, Beweglichkeit und Präzision miteinander verbindet.

? Und das ist noch nicht alles!

Nach der Anstrengung kommt der Trost: Vor Ort wird ein Essen angeboten, um das Fest zu verlängern. Auf dem Menüplan stehen:

? Gemischter Salat

? Baskisches Huhn

? Eis

? Wein und Kaffee

Das Ganze für nur 17 ? Eine gute Gelegenheit, einen herzlichen Moment rund um die Aromen der Region zu teilen.

? Reservierungen empfohlen

Kommen Sie zahlreich, um die Finalisten zu unterstützen und den Geist des Südwestens zu genießen!

Italiano :

A partire dalle 13.00, gli appassionati di sport e convivialità potranno assistere a una giornata all’insegna della tradizione, della suspense e del buon umore! Il Fronton du Bouscarret ospiterà le finali del torneo di pelota basca, una disciplina spettacolare che unisce potenza, agilità e precisione.

? E non è tutto!

Dopo lo sforzo, il comfort: un pasto viene proposto sul posto per prolungare la festa. Nel menu:

? Insalata mista

? Pollo alla basca

? Gelato

? Vino e caffè

Il tutto a soli 17 euro? Una grande opportunità per condividere un momento di calore intorno ai sapori locali.

? Si consiglia la prenotazione

Venite tutti a sostenere i finalisti e ad assaporare lo spirito del Sud-Ovest!

Espanol :

A partir de las 13.00 horas, los aficionados al deporte y a la convivencia podrán disfrutar de una jornada de tradición, suspense… ¡y buen humor! El frontón de Bouscarret acogerá las finales del torneo de pelota vasca, una disciplina espectacular que combina potencia, agilidad y precisión.

? ¡Y eso no es todo!

Tras el esfuerzo, el confort: se propone una comida in situ para prolongar la fiesta. En el menú:

? Ensalada mixta

? Pollo a la vasca

? Helado

? Vino y café

Todo por sólo 17? Una gran oportunidad para compartir un momento cálido en torno a los sabores locales.

? Se recomienda reservar

Vengan todos a apoyar a los finalistas y a saborear el espíritu del Sudoeste

