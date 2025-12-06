Pelote basque Main nue 2 à 2 Rue Pellot Hendaye
Pelote basque Main nue 2 à 2 Rue Pellot Hendaye vendredi 23 janvier 2026.
Pelote basque Main nue 2 à 2
Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Serie B Liga Dario Loza / Amiano Eskiroz
LEP M Liga P. ETXEBERRIA REZUSTA / LARRAZABAL MARIEZKURRENA II .
Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 53 73 13 endaiarrak.euskalpilota@orange.fr
L’événement Pelote basque Main nue 2 à 2 Hendaye a été mis à jour le 2025-12-04 par Hendaye Tourisme & Commerce